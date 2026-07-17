Rajasthan Crime: घर में मां की बेरहमी से हत्या के बाद दादा-दादी को भी धमकाया, हत्यारे बेटे को अब उम्रकैद

अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि 13 मार्च 2024 को दौसा जिले में रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के नापा का बास गांव में आरोपी गोविन्द शर्मा ने अपनी मां पुष्पा देवी के सिर पर लोहे की मूसली से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी थी। वारदात के समय आरोपी के पिता भगवान सहाय बैंक गए हुए थे, जबकि घर पर मौजूद वृद्ध दादा-दादी को आरोपी ने धमकाकर बाहर भगा दिया था। शाम को पिता के लौटने पर कमरे से खून बहता मिला और अंदर पत्नी का शव पड़ा था। इसके बाद उन्होंने ही रामगढ़ पचवारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई।