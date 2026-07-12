Dausa Firing: मेहंदीपुर बालाजी से लौट रही बस में फायरिंग, पति ने पत्नी को मारी गोली, दोनों में हुआ था विवाद

वहां अस्पताल कर्मियों ने गोली लगने का मामला बताकर महिला को बिना उपचार किए दौसा के बड़े अस्पताल रेफर कर दिया। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को घटना की सूचना भी नहीं दी और आरोपी पति घायल पत्नी को लेकर वहां से निकल गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन तब तक बस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी थी और आरोपी भी घायल पत्नी को लेकर जा चुका था। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। निजी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. रोहित ने बताया कि वे अस्पताल में मौजूद नहीं थे। कर्मचारियों ने गोली लगने का मामला होने के कारण घायल महिला को बड़े अस्पताल जाने की सलाह देकर भेज दिया।