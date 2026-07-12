जयपुर : मां की हत्या की आरोपी आयुषी चचेरे भाई के साथ लिव-इन में थी! हत्या के लिए लाखों की सुपारी दी

वकील ने बताया कि पड़ोसियों का कहना है कि दोनों कमरे में बंद रहते थे और बाहर कम ही निकलते थे। चंद्रप्रकाश का आरोप है कि आयुषी ने पहले भी मां को जूस में जहर देकर मारने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि बलराम ने ही आयुषी को भड़काया था। उसका कहना था की मां की मौत के बाद अनुकंपा में उसे नौकरी भी मिल जाएगी। गौरतलब है कि 3 जुलाई को जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में नीरज शर्मा की सड़क हादसे में मौत की मर्ग दर्ज हुई थी। मृतका के भाई राकेश शर्मा ने रिपोर्ट देकर बहन की हत्या कर उसे हादसे का रूप देने की आशंका जताई थी।