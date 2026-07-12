जयपुर के चर्चित हत्याकांड में आयुषी का बड़ा खुलासा, मां को ही ठहरा दिया पिता की मौत का जिम्मेदार

इधर, मृतका नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा ने मामले में नया एंगल सामने रखा है। उनका आरोप है कि बलराम ने आयुषी को अपने प्रभाव में ले रखा था। उन्होंने आशंका जताई कि या तो प्रेम संबंधों के जरिए या फिर किसी वीडियो के आधार पर आयुषी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। राकेश शर्मा ने पुलिस से बलराम को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ करने और पूरे षड्यंत्र की जांच की मांग की है। हालांकि, आयुषी ने पुलिस के सामने ब्लैकमेलिंग या प्रेम संबंधों से जुड़े सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।