चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड; परिजन के गंभीर आरोप-बलराम के प्रभाव में बदल गया था आयुषी का व्यवहार

परिजन के अनुसार, आयुषी शर्मा का स्वभाव पहले बेहद मिलनसार था। वर्ष 2025 में बलराम के संपर्क में आने के बाद उसके व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखा। एलएलबी द्वितीय वर्ष की छात्रा आयुषी पढ़ाई से दूर होती गई और परिवार से दूरी बनाने लगी। करीब एक वर्ष से वह अपनी मां के साथ नहीं रह रही थी और बलराम के साथ रह रही थी। आरोप है कि उसे परिवार की संपत्ति हड़पने की साजिश का हिस्सा बनाया गया। परिजन ने यह भी आरोप लगाया कि नीरज शर्मा को जूस में जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था। सरकारी नौकरी जैसे प्रलोभन दिए गए थे। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी।