‘जब पापा को मार दिया तो तुम क्या चीज हो,’ जयपुर के नीरज शर्मा हत्या मामले में मामा का बड़ा खुलासा

जयपुर। कुछ महीने पहले तक आयुषी शर्मा एक सामान्य लॉ स्टूडेंट थी। लेकिन आज उसका नाम राजस्थान के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में गूंज रहा है। आरोप है कि झगड़े के बाद आयुषी ने मां को धमकी दी थी। कहा था- 'जब पापा को मार दिया तो तुम क्या चीज हो..।' पुलिस के अनुसार, जिस बेटी पर मां की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, उसी के खिलाफ अब परिवार के भीतर हुई दूसरी मौत को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कहानी का हर नया अध्याय पहले से ज्यादा चौंकाने वाला साबित हो रहा है।