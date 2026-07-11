‘जब पापा को मार दिया तो तुम क्या चीज हो,’ जयपुर के नीरज शर्मा हत्या मामले में मामा का बड़ा खुलासा

Jaipur : आरोपी आयुषी और उसके मृतक मां-पिता (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)
जयपुर। कुछ महीने पहले तक आयुषी शर्मा एक सामान्य लॉ स्टूडेंट थी। लेकिन आज उसका नाम राजस्थान के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में गूंज रहा है। आरोप है कि झगड़े के बाद आयुषी ने मां को धमकी दी थी। कहा था- 'जब पापा को मार दिया तो तुम क्या चीज हो..।' पुलिस के अनुसार, जिस बेटी पर मां की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, उसी के खिलाफ अब परिवार के भीतर हुई दूसरी मौत को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कहानी का हर नया अध्याय पहले से ज्यादा चौंकाने वाला साबित हो रहा है।
इस पूरे मामले की शुरुआत मां नीरज शर्मा की मौत से हुई। शुरुआती तौर पर यह सड़क हादसा लगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और पुलिस जांच ने तस्वीर बदल दी। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश थी। आरोप है कि एलएलबी अंतिम वर्ष की छात्रा आयुषी ने अपने चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर 7 लाख रुपये में सुपारी किलर तय किए थे, ताकि मां की हत्या को सड़क हादसा दिखाया जा सके।
जांच में सामने आया कि परिवार के पास करीब 14 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। आयुषी के पिता विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट में कोर्ट मास्टर थे। उनके निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति और पारिवारिक संपत्ति को लेकर घर में विवाद शुरू हुआ। परिजनों का आरोप है कि आयुषी सरकारी नौकरी अपने नाम चाहती थी, जबकि परिवार दिव्यांग बेटे की देखभाल को देखते हुए नीरज शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के पक्ष में था। यहीं से मां-बेटी के रिश्तों में दूरियां बढ़ती चली गईं।
अब इस केस में सामने आई एक और बात ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। परिजनों का दावा है कि हत्या से पहले नीरज शर्मा ने अपने वॉट्सऐप पर एक बेहद गंभीर स्टेटस लगाया था- 'बस दो दिनों की जिंदगी बची है।' मामा राकेश शर्मा का आरोप है कि इससे पहले आयुषी ने कथित तौर पर अपनी मां को धमकी दी थी। हालांकि, पुलिस इन दावों की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है और अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मामा राकेश शर्मा ने एक और गंभीर दावा किया है। उनके अनुसार, एक पारिवारिक विवाद के दौरान आयुषी ने अपनी मां से कथित तौर पर कहा था, 'जब पापा को मार दिया, तो तुम क्या चीज हो…' पुलिस फिलहाल इस कथित बयान की भी जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसकी पुष्टि करने में जुटी है।
मां की हत्या की जांच के बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने शिकायत देकर आरोप लगाया कि अप्रैल 2025 में हुई विजय शर्मा की मौत भी सामान्य नहीं थी। उनका कहना है कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद विजय शर्मा का इलाज परिवार के अन्य सदस्यों से छिपाकर कराया गया। बाद में उन्हें घर लाया गया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विजय शर्मा की फीडिंग ट्यूब निकाल दी गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, मामा ने यह भी दावा किया कि अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया गया और परिवार को पूरी जानकारी नहीं दी गई। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर इन सभी आरोपों की जांच की जाएगी।
पूरे मामले में अब कई सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। क्या मां की हत्या के पीछे सिर्फ संपत्ति और सरकारी नौकरी का लालच था? क्या पिता की मौत वास्तव में सामान्य थी या उसके पीछे भी कोई साजिश छिपी है? क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस मेडिकल रिकॉर्ड, तकनीकी साक्ष्य, डिजिटल डेटा और परिवार के सदस्यों के बयानों की पड़ताल कर रही है।
फिलहाल आयुषी पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मां की हत्या के मामले की जांच पहले से जारी है, जबकि पिता की मौत को लेकर लगाए गए आरोपों की भी अब अलग से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।
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