Chomu SDM Ashish Sharma: ‘तो सीधे जेल में डाल दूंगा’, जानिए कौन हैं Viral Video वाले चौमूं एसडीएम आशीष शर्मा?

राजधानी जयपुर के ग्रामीण इलाके चौमूं का एक वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक सरकारी प्रशासनिक शिविर के दौरान का है, जिसमें एक बेबस मां अपनी फ़रियाद लेकर पहुंची थी। उसकी आपबीती सुनकर वहां मौजूद आम जनता सहित प्रशासनिक अमले के तमाम अधिकारी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। बुजुर्ग महिला ने उसके साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को लेकर अपने ही सगे बेटे की शिकायत की और बताया कि उन्हें पिछले 2 दिनों से घर पर भूखा रखा गया। ये सुनते ही तो वहां ड्यूटी पर मौजूद चौमूं के उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम (SDM) आशीष शर्मा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने पीड़ित मां के बेटे को सबके सामने सरेआम फटकार लगाई और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि अब किसी ने भी अपने बुजुर्ग माता-पिता को परेशान किया या उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, तो उसे तुरंत उठाकर सीधे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।