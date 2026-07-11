जयपुर मेट्रो का होगा बड़ा विस्तार! चाकसू, चौमूं, बस्सी सहित कई नए रूटों पर मेट्रो चलाने की तैयारी

Jaipur Metro Expansion: जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जून को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास किए जाने के बाद राजधानी जयपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की कवायद तेज हो गई है। राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के तीसरे चरण और भविष्य के नए कॉरिडोर की योजना पर काम शुरू दिया है है। मेट्रो प्रशासन ने संभावित रूटों की फिजिबिलिटी जांचने के लिए एक एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी है, जो रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर जयपुर मेट्रो के नए रूट तय किए जाएंगे।