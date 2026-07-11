Rajasthan Bureaucracy : रिश्ते में ससुर-दामाद, जिम्मेदारी में कलक्टर, चर्चा में IAS हरफूल यादव और IAS सुशील कुमार की जोड़ी

राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी के भीतर हाल ही में एक बेहद दिलचस्प, दुर्लभ और अनोखा संयोग सामने आया है, जो इन दिनों पूरे प्रदेश के गलियारों सहित सोशल मीडिया पर आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, वर्तमान में राजस्थान कैडर के दो ऐसे सीनियर आईएएस (IAS) अधिकारी मैदानी फील्ड पोस्टिंग में तैनात हैं, जो आपसी पारिवारिक रिश्ते में ससुर और दामाद हैं। रोचक बात यह है कि ये दोनों ही अधिकारी इस समय राजस्थान के दो अलग-अलग महत्वपूर्ण जिलों में जिला कलेक्टर के पद पर रहते हुए अपनी प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से एक हैं बूंदी जिले के नवनियुक्त कलक्टर हरफूल सिंह यादव और दूसरे हैं नवगठित बालोतरा जिले के कलक्टर सुशील कुमार, जो रिश्ते में हरफूल सिंह के दामाद हैं।