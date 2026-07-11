Rajasthan News : 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को मिलेगा ‘राम जल’, जानें क्या है भजनलाल सरकार का प्लान?

पूर्वी राजस्थान के पानी के संकट को हमेशा के लिए खत्म करने और मरुधरा के एक बड़े हिस्से में जल क्रांति का सूत्रपात करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 'रामजल सेतु लिंक परियोजना' (Ram Jal Setu Link Project) को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस बड़ी परियोजना के सभी प्रगतिरत कार्यों को पूरी प्राथमिकता के आधार पर तय समय-सीमा से पहले ही पूरा किया जाए, ताकि पूर्वी राजस्थान के लाखों परिवारों और किसानों को इसका सीधा लाभ जल्द से जल्द मिल सके। मुख्यमंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और प्रेरणा से मूर्त रूप लेने जा रही यह ऐतिहासिक परियोजना केवल पानी की एक सामान्य स्कीम नहीं है, बल्कि यह पूर्वी राजस्थान के समग्र सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास का सबसे बड़ा आधार बनने जा रही है।