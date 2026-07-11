World Population Day : राजस्थान में जापान जैसी आहट- तेज़ी से बढ़ रहे बुज़ुर्ग, जानिए आखिर क्यों चौंका रहे ये आंकड़े?

जयपुर. देश की आबादी में 'यंग इंडिया' की तस्वीर बदलना शुरू हो गई है। चाहे बात देश की करें या राजस्थान की, कुल आबादी में वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। इसके विपरीत कुल आबादी में किशोर व 5 साल से छोटे बच्चे लगातार घट रहे हैं। इसका सीधा असर होगा, जब देश आजादी के 100 वें वर्ष के करीब होगा तो कुल आबादी में वरिष्ठ नागरिकों का हिस्सा काफी बड़ा होगा। हाल ही जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस)-6 में सामने आया है कि 2019 से 2021 के बीच हुए सर्वे में देश में कुल आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वालों का हिस्सा जो 11.8% था, वह 2023-2024 में 12.9% हो गया। राजस्थान में सर्वे-6 में आबादी में 60 वर्ष से अधिक वाले 12.1% हैं, जबकि पिछले सर्वे में संख्या 10.5% थी। आबादी का बदलता ग्राफ अभी हमें जापान जैसी स्थिति में तो नहीं ले जाना वाला, लेकिन नीतियों नहीं बदलीं तो असर जापान से ज्यादा दिखने का अंदेशा है।