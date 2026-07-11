शरीर ही ब्रह्माण्ड : माया : ब्रह्म की संचालक



स्थूल शरीर पशुवत कार्य करता है। अन्नमय कोश है। विवाह पूर्व- ब्रह्मचर्याश्रम-स्थूल शरीर ही प्रधानता लिए रहता है। यही अपरा प्रकृति का कार्य क्षेत्र है। इसका सम्बन्ध परा से रहता है। कामना मन का अदृश्य क्षेत्र है। मन की कामना के अनुसार प्राण गतिमान होकर शरीर को कर्म में लगाते हैं। इस काल में व्यक्ति निर्माण करता है। शरीर को पुष्ट करता है, ज्ञानार्जन करता है तथा स्वयं पर ही केन्द्रित रहता है। विद्या-अविद्या दोनों काम करते हैं। साधारण स्थिति में पुरुष अपने प्रकृति भाव को पुष्ट करने का प्रयास नहीं करता। स्त्री दोनों भावों का विकास करती है। वह ईश्वर से प्रार्थना रूप में अपने अक्षर भाव के साथ जोड़े रखती है। उसकी एक आंख भावी जीवन पर भी रहती है। उसे ज्ञान है कि विवाह के बाद अन्य पुरुष के लिए जीना पड़ेगा। उसका माया भाव सदा जाग्रत रहता है। मानस रूप से सदा ब्रह्म का विवर्त बनाना ही उसकी प्राथमिकता है।