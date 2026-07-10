हिंद और प्रशांत महासागर के बीच भविष्य के शक्ति-संतुलन के स्तंभ

दोनों देश बन रहे समुद्री साझेदार

जकार्ता में संपन्न यह शिखर वार्ता इस तथ्य की पुष्टि करती है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और प्रशांत की स्थिरता अब एक-दूसरे से अविभाज्य रणनीतिक प्रश्न बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का सबसे महत्त्वपूर्ण आयाम रक्षा सहयोग रहा। इंडोनेशिया द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने का निर्णय भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय विश्वास का प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस की प्रभावशीलता ने उसे सामरिक विश्वसनीयता का प्रतीक बना दिया। फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया का इस श्रेणी में सम्मिलित होना दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की रक्षा कूटनीति के विस्तार का संकेत है। इसी प्रकार एस्ट्रा एमके-1 वायु-से-वायु मिसाइल प्रणाली का इंडोनेशियाई वायुसेना में समावेश यह दर्शाता है कि भारत एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भी अपनी भूमिका स्थापित कर रहा है।

समुद्री सहयोग इस संबंध का दूसरा निर्णायक आयाम है। सबांग बंदरगाह का संयुक्त विकास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सुमात्रा के उत्तरी सिरे पर स्थित यह बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है। भारत के प्रस्तावित ग्रेट निकोबार ट्रांस-शिपमेंट परियोजना और सबांग के बीच संभावित सामरिक समन्वय हिंद महासागर में नई समुद्री संरचना का निर्माण कर सकता है। सूचना साझाकरण, तटरक्षक सहयोग, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और खोज एवं बचाव अभियानों में बढ़ती सहभागिता दोनों देशों को समुद्री साझेदार भी बना रही है।