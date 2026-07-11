राजस्थान में 22 दिन तक चला तबादलों का दौर थमा, आधी रात बाद भी जारी होती रहीं सूचियां

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एक दिन पहले करीब 763 कर्मचारियों के तबादले करने के बाद शुक्रवार को विभाग ने करीब 1,300 और कर्मचारियों के तबादला आदेश जारी किए। वहीं शिक्षा विभाग ने पिछले दो दिनों में 10 हजार से अधिक कार्मिकों के तबादले करने के बाद तीसरे दिन भी करीब 5 हजार शिक्षकों की तबादला सूची जारी की। इससे शिक्षा विभाग में तीन दिनों के दौरान तबादलों का आंकड़ा 15 हजार के पार पहुंच गया। इसी प्रकार बिजली कंपनियों में रात ग्यारह बजे तक करीब 1500 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सूची जारी हो चुकी थी। इनमें सबसे अधिक तबादले जयपुर विद्युत वितरण निगम में हुए थे।