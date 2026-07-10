राजस्थान विधानसभा: अमृत महोत्सव में सजेगी लोकतंत्र की तस्वीर, एक मंच पर दिखेगा 75 वर्षों का सफर

देवनानी ने कहा कि पिछले सात दशकों में, हर विधानसभा के सदस्यों ने राजस्थान के विकास, सामाजिक सद्भाव और संस्थागत सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महत्वपूर्ण कानूनों और ऐतिहासिक फैसलों के जरिए विधानसभा ने राज्य की सामाजिक,आर्थिक और प्रशासनिक प्रगति के लिए एक मजबूत नींव रखी है। अमृत महोत्सव न केवल लोकतांत्रिक परंपराओं और विधायी उपलब्धियों का जश्न है, बल्कि विधानसभा की समृद्ध विरासत को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ने का एक अवसर भी है।