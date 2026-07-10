अमायरा आत्महत्या मामले में नया मोड़: चार्जशीट और वायरल फुटेज पर उठे सवाल, जानें क्या बोले मंत्री और अभिभावक संघ

Amyra Suicide Case Update News: जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा सुसाइड मामले में पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट पेश किए जाने के बाद विवाद गहरा गया है। इस मामले को लेकर मृतका के परिजनों और संयुक्त अभिभावक संघ ने पुलिस की जांच और लगाई गई धाराओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं, हाल ही में सामने आए अमायरा के एक कथित वीडियो फुटेज ने इस मामले में स्कूल प्रशासन की लापरवाही को और उजागर कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर राजस्थान सरकार के राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम और यूनाइटेड पेरेंट्स एसोसिएशन (संयुक्त अभिभावक संघ) के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।