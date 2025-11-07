जयपुर: अमायरा मौत मामले में क्लासमेट्स का बड़ा खुलासा, ‘वो उस दिन स्कूल नहीं आना चाहती थी’, आज सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट



शिक्षा विभाग की जांच टीम ने अमायरा की कक्षा के कई छात्रों से बातचीत की। इस दौरान दो छात्रों ने बताया कि घटना वाले दिन अमायरा ने खुद कहा था कि वह स्कूल नहीं आना चाहती थी। एक नौ साल की बच्ची का ऐसा कहना जांच टीम के लिए अहम संकेत साबित हुआ है। यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर उसे स्कूल जाने से झिझक क्यों हो रही थी, क्या वह किसी डर या दबाव में थी?