Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर: अमायरा मौत मामले में क्लासमेट्स का बड़ा खुलासा, ‘वो उस दिन स्कूल नहीं आना चाहती थी’, आज सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट

Amyra Death Case: राजधानी जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। क्लासमेट्स के मुताबिक, अमायरा उस दिन स्कूल नहीं आना चाहती थी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 07, 2025

Jaipur Amyra Death Case

अमायरा (फोटो- पत्रिका)

Amyra Death Case: जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत मामले में जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। शिक्षा विभाग की टीम ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। जो आज राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही जांच के दौरान सामने आए कुछ खुलासों ने इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है।


बता दें कि चौथी मंजिल से गिरकर अमायरा की मौत हो गई थी। प्रारंभिक तौर पर इस घटना को आत्महत्या या दुर्घटना बताया गया। लेकिन परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया। उनका कहना है कि स्कूल ने न सिर्फ लापरवाही की, बल्कि घटना के बाद सच को छिपाने की कोशिश भी की।


क्लासमेट्स का खुलासा


शिक्षा विभाग की जांच टीम ने अमायरा की कक्षा के कई छात्रों से बातचीत की। इस दौरान दो छात्रों ने बताया कि घटना वाले दिन अमायरा ने खुद कहा था कि वह स्कूल नहीं आना चाहती थी। एक नौ साल की बच्ची का ऐसा कहना जांच टीम के लिए अहम संकेत साबित हुआ है। यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर उसे स्कूल जाने से झिझक क्यों हो रही थी, क्या वह किसी डर या दबाव में थी?


फिलहाल, टीम अब इस बयान की पुष्टि के लिए अमायरा के माता-पिता और करीबी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। जांच अधिकारी यह समझना चाहते हैं कि क्या अमायरा को पहले से कोई मानसिक परेशानी थी या उसे स्कूल में कोई परेशान कर रहा था।


बुलिंग के आरोपों से घिरा स्कूल


अमायरा के परिवार ने स्कूल प्रबंधन पर बुलिंग के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अमायरा को लंबे समय से कुछ बच्चे परेशान करते थे। परिजनों का दावा है कि उन्होंने इस बारे में सितंबर में स्कूल प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इतना ही नहीं, एक साल पहले भी परिवार ने इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी, मगर स्कूल ने उसे नजरअंदाज कर दिया।


जांच में बैड वर्ड का जिक्र


जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) रामनिवास शर्मा, जो इस जांच टीम के अध्यक्ष हैं, ने शुरुआती रिपोर्ट में बताया कि कक्षा में कुछ बच्चे एक-दूसरे के साथ बैड वर्ड यानी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते थे। दो छात्रों ने इसकी शिकायत क्लास टीचर से भी की थी। सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया कि टीचर सभी बच्चों को समझा रहे हैं।


आज सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट


मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जांच टीम को रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया था। उम्मीद की जा रही है कि टीम आज यानी गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी।

ये भी पढ़ें

Jaipur: वॉशरूम जाने को निकली चौथी कक्षा की बच्ची चौथी मंजिल से क्यों कूदी, किसी के पास नहीं जवाब, रुला रहा CCTV फुटेज
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 10:26 am

Published on:

07 Nov 2025 09:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर: अमायरा मौत मामले में क्लासमेट्स का बड़ा खुलासा, ‘वो उस दिन स्कूल नहीं आना चाहती थी’, आज सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

14 लोगों की जान लेने वाले डंपर चालक को दोहरा झटका, कोर्ट ने दी 15 दिन की न्यायिक हिरासत, वकीलों का पैरवी से इंकार

Jaipur-dumper-accident
जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, बात करते विजन-2047 की…जरूरत आज की, कहां है प्लान?

Rajasthan High Court strong remarks against government saying You talk about Vision 2047 Where is plan
जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, शेखावाटी में छूटी धूजणी, ये इलाका रहा सबसे ठंडा, भीषण सर्दी का अलर्ट

जयपुर

राजस्थान में जानलेवा सड़क हादसों के बाद सरकार सख्त, 30 दिसंबर तक सड़क सुधार और अतिक्रमण हटाने के निर्देश

CM-Bhajanlal-Sharma
जयपुर

Jaipur Nagar Nigam: जयपुर में 3 दिन बाद फिर से एक निगम मॉडल, सरकार को भेजा कैडर रिव्यू का प्रस्ताव; होंगे ये 5 बड़े ​बदलाव!

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.