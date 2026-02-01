11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : बालोतरा-भरतपुर में खुलेंगे नए कॉलेज, सीकर-जयपुर के छात्रों को भी राजस्थान बजट में मिला बड़ा तोहफा

राजस्थान बजट में उच्च और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। नए कॉलेज, नए विषय, आधुनिक ट्रेड्स और शोध सुविधाओं के विस्तार से शिक्षा व्यवस्था को रोजगारपरक और आधुनिक बनाने की तैयारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 11, 2026

Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Rajasthan Budget 2026 Today News, राजस्थान बजट 2026, राजस्थान बजट 2026 लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान बजट 2026 अपडेट न्यूज, राजस्थान बजट 2026 टुडे न्यूज, New College, New College in Rajasthan, New College in Balotra, Agriculture College, Agriculture College in Rajasthan, Agriculture College in Bharatpur

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान के बजट में इस बार उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। नए महाविद्यालय खोलने, मौजूदा कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने, नए विषय शुरू करने और आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधुनिक ट्रेड्स शुरू करने की व्यापक घोषणाएं की गई हैं।

नए संस्थान

नवीन महाविद्यालय – पादरू (सिवाना), बालोतरा
कृषि महाविद्यालय – कनावर (बयाना), भरतपुर
महाविद्यालयों का UG से PG में क्रमोन्नयन – श्रीमाधोपुर (सीकर), कल्याणपुर, बगरू (जयपुर)

विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में सुविधा विस्तार

अगले दो साल में 106 महाविद्यालयों में प्रयोगशाला कक्ष निर्माण पर 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च।
50 उच्च शिक्षा संस्थानों में IPR-TT (Intellectual Property Rights and Technology Transfer) सेल की स्थापना।
राजकीय महाविद्यालय, दूधू में कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण।

नए संकाय और विषय

बानसूर-कोटपुतली, बहरोड़ में विज्ञान संकाय व कन्या महाविद्यालय।
विद्याधरनगर (जयपुर) कन्या महाविद्यालय में विज्ञान व वाणिज्य संकाय।

UG स्तर पर नए विषय

कन्या महाविद्यालय, विद्याधरनगर- समाजशास्त्र, संस्कृत, चित्रकला।

PG स्तर पर नए विषय

भीमसेन चौधरी राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर में भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य। कन्या महाविद्यालय, विद्याधरनगर-जयपुर में अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, इतिहास। एसबीके महाविद्यालय, जैसलमेर में प्राणी शास्त्र, भूगोल। सेठ रघुनाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय-राजसमंद में स्थापान शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा व्यावसायिक प्रशासन, ई.एफ.एम.ए। राजकीय महाविद्यालय, निवाई–टोंक में राजनीति विज्ञान तथा हिन्दी साहित्य। वहीं कोटा विश्वविद्यालय में भगवान विरसा मुंडा शोधपीठ की स्थापना।

आईटीआई में नए ट्रेड्स

सभी समांग स्तर आईटीआई में Advanced CNC Machining Technician व Semi-Conductor Technician।
जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर में Mechanic Electric Vehicle ट्रेड।
जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, पाली, सीकर में Fiber to Home Technician ट्रेड।
बांधेरा, रामगढ़, गुढ़ागली–बाँधेरा, जैसलमेर व पोखरण में Wind Plant Technician ट्रेड।

यह वीडियो भी देखें

पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आधारभूत विकास

अजमेर, अलवर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीसा सहित 50 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अगले दो साल में ICT लैब स्थापित की जाएंगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget: राजस्थान में यहां-यहां बनेंगे 16 रेलवे ओवर ब्रिज, 4 RUB की भी मंजूरी; 920 करोड़ होंगे खर्च
जयपुर
Railway Over Bridge, Railway Over Bridge in Rajasthan, New Railway Over Bridge, Rajasthan Budget Railway Over Bridge, Railway Under Bridge, Railway Under Bridge in Rajasthan, Rajasthan Budget Railway Under Bridge, Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Rajasthan Budget 2026 Today News, राजस्थान बजट 2026, राजस्थान बजट 2026 लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान बजट 2026 अपडेट न्यूज, राजस्थान बजट 2026 टुडे न्यूज, रेलवे ओवर बिज्र, रेलवे ओवर ब्रिज इन राजस्थान, न्यू रेलवे ओवर ब्रिज, राजस्थान बजट रेलवे ओवर ब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज इन राजस्थान, राजस्थान बजट रेलवे अंडर ब्रिज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान बजट 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 06:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget 2026 : बालोतरा-भरतपुर में खुलेंगे नए कॉलेज, सीकर-जयपुर के छात्रों को भी राजस्थान बजट में मिला बड़ा तोहफा

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget 2026 : 'ये 'डबल इंजन' नहीं, 'ट्रबल इंजन' सरकार', डोटासरा ने बजट पर क्यों कहा ऐसा?

govind singh dotasra
जयपुर

Rajasthan Budget : स्मार्ट पार्किंग से लेकर डॉग शेल्टर तक, आमजन को मिलेंगी ये 7 बड़ी सुविधाएं

जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 65 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट ( 4 जनवरी 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 65 में भेजी गई कहानियों में विवेक चौधरी, दीपेंद्र सिंह और भूमि कन्नौजिया क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे। इनके साथ सराहनीय कहानियां भी दी जा रही हैं।

किड्स

Rajasthan Budget 2026 : दिया कुमारी ने बजट भाषण में Nelson Mandela का क्यों किया ज़िक्र? वजह है बड़ी

nelson mandela diya kumari budget
जयपुर

Rajasthan Budget: 560 करोड़ की लागत से बनेगा एलिवेटेड रोड, जानिए जयपुर को बजट में और क्या मिला

Rajasthan Budget 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.