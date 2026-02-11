11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

Rajasthan Budget: राजस्थान में यहां-यहां बनेंगे 16 रेलवे ओवर ब्रिज, 4 RUB की भी मंजूरी; 920 करोड़ होंगे खर्च

ROB-RUB In Rajasthan: राजस्थान बजट में रेल फाटकों पर जाम की समस्या कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में 20 ROB-RUB बनाए जाएंगे और इस पर 920 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 11, 2026

Railway Over Bridge, Railway Over Bridge in Rajasthan, New Railway Over Bridge, Rajasthan Budget Railway Over Bridge, Railway Under Bridge, Railway Under Bridge in Rajasthan, Rajasthan Budget Railway Under Bridge, Rajasthan Budget 2026

Rajasthan Budget 2026 (Photo-AI)

जयपुर। राजस्थान बजट में प्रदेश के रेल फाटकों पर लगने वाले जाम के स्थाई समाधान की बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि 20 रेलवे अंडर और ओवर बिज्र का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर 920 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। इसके अतिरिक्त 26 लेवल क्रॉसिंग रेलवे फाटकों पर ROB-RUB निर्माण के लिए DPR तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

यहां बनेंगे ROB

  • LC-1A (सूरतगढ़–अनूपगढ़ खंड, 1/3-4 KM) श्रीगंगानगर में ROB निर्माण – लागत 97 करोड़ 56 लाख रुपए।
  • LC-83 (बाड़मेर–सूरतगढ़ खंड, 116/6-7 KM) हनुमानगढ़ में ROB – लागत 80 करोड़ रुपए।
  • LC-128 (अलवर–बांदीकुई खंड, 93/6-7 KM) अलवर में ROB – लागत 70 करोड़ रुपए।
  • LC-99 (डिगाना–मेड़ता खंड, 520/1-2 KM) नागौर में ROB – लागत 56 करोड़ 86 लाख रुपए।
  • LC-239 (जयपुर–फुलेरा खंड, 267/5-6 KM) जयपुर में ROB – लागत 53 करोड़ 70 लाख रुपए।
  • LC-242 (जयपुर–फुलेरा खंड, 274/4-5 KM) जयपुर में ROB निर्माण – लागत 50 करोड़ 14 लाख रुपए।
  • LC-237 (लूणी–समदड़ी खंड, 680/6-7 KM) जोधपुर में ROB – लागत 46 करोड़ 40 लाख रुपए।
  • LC-9 (रतनगढ़–डिगाना खंड, 340.9/341/0 KM) चूरू में ROB – लागत 45 करोड़ 69 लाख रुपए।
  • LC-60 (बीकानेर–मेड़ता खंड, 575/3-4 KM) नागौर में ROB – लागत 45 करोड़ 30 लाख रुपए।
  • LC-266 (बीकानेर–लोहावट खंड, 302/5-6 KM) झुंझुनूं में ROB – लागत 45 करोड़ रुपए।
  • LC-113 (मेड़ता रोड–जोधपुर खंड, 540/2-3 KM) नागौर में ROB – लागत 42 करोड़ 96 लाख रुपए।

यहां बनेंगे RUB

  • LC-157 (अलवर–बांदीकुई खंड, 133/6-7 KM) दौसा में RUB निर्माण – लागत 35 करोड़ रुपए।
  • LC-151 (रेवाड़ी–फुलेरा Chord खंड, 213/6-7 KM) जयपुर में RUB – लागत 25 करोड़ 60 लाख रुपए।
  • LC-182 (बांदीकुई–जयपुर खंड, 180/5-6 KM) दौसा में RUB – लागत 12 करोड़ 50 लाख रुपए।
  • LC-94 (बाड़मेर–सूरतगढ़ खंड, 141/6-7 KM) श्रीगंगानगर में RUB – लागत 9 करोड़ 31 लाख रुपए।

अन्य स्थानों पर ROB का निर्माण कार्य

  • कोटा–नागदा रेलखण्ड पर भवनिमंडी स्थित LC-64X पर ROB निर्माण – झालावाड़ – लागत 47 करोड़ 34 लाख रुपए।
  • कोटा–नागदा रेलखण्ड पर चौमहला स्थित LC-35 पर ROB निर्माण – झालावाड़ – लागत 41 करोड़ 91 लाख रुपए।
  • सीकर–लोहारू रेलखण्ड पर झुंझुनूं स्थित LC-269 पर ROB निर्माण – झुंझुनूं – लागत 43 करोड़ 3 लाख रुपए।
  • छबड़ा–फतेहगढ़ रेलखण्ड पर छबड़ा स्थित LC-72 पर ROB निर्माण – बारां – लागत 38 करोड़ 72 लाख रुपए।
  • छबड़ा–फतेहगढ़ रेलखण्ड के LC-84 पर ROB निर्माण – बारां – लागत 34 करोड़ रुपए।

ROB और RUB का DPR कार्य

  • LC-126C सरदारशहर–लूणकरणसर (SH-6A) लूणकरणसर–बीकानेर।
  • LC-253A बीकानेर–नापासर–जसरासर (SH-20B) नापासर–बीकानेर।
  • LC-6 सिवाना–समदड़ी–बालसर (SH-66) बामसीन–बालोतरा।
  • LC-6 रामगढ़–फतेहपुर (SH-45) ब्रह्मबाद–भरतपुर।
  • LC-57 रामगढ़–फतेहपुर (SH-45) नदबई–भरतपुर।
  • LC-12 बाड़ी–बसई–उच्चैन–सांच (SH-43) बंध बारोटा–भरतपुर।
  • LC-57 राजगढ़–मादरा–नोहर (SH-106) गोगामेड़ी–हनुमानगढ़।
  • LC-46 राजगढ़–मादरा–नोहर (SH-106) नोहर–हनुमानगढ़।
  • LC-131 फुलेरा–कचामन–रेनवाल–निंदड़ (SH-19) रेनवाल–जयपुर।
  • LC-C4 दौसा–दूदू–सांभर (SH-02) सांभर–जयपुर।
  • LC-A2 माधोपुरा–फुलेरा–सांभर (SH-57) माधोपुरा–जयपुर।
  • LC-56 दौसा–दूदू–सांभर (SH-02) चाकसू–जयपुर।
  • LC-113 जालोर–रानीवाड़ा (SH-31) रानीवाड़ा–जालोर।
  • LC-C1/223 जोधपुरवाड़ा–लूणी–समदड़ी (SH-68) लूणी–जोधपुर।
  • LC-7 चांदवाजी–पीपाड़–मेड़तासिटी (SH-21) पीपाड़–जोधपुर।
  • LC-23 मावली–पीपाड़–खींवसर (SH-86C) मावली–जोधपुर।
  • LC-128 मावली–पीपाड़–खींवसर (SH-86C) सतकड़िया–जोधपुर।
  • LC-115A पीपाड़सिटी–गोटन वाया साठिन (SH-86B) गोटन–नागौर।
  • LC-92 बेनाड़–भोपालगढ़–कुचेरा (SH-63) खेजवाना–नागौर।
  • LC-80 सूरतगढ़ (NH-12)–मूंडवा वाया मेड़तासिटी (SH-39) मूंडवा–नागौर।
  • LC-10 रोहट–जालोर (SH-64) रिणगारी–पाली।
  • LC-9C सरदारसमंद–मारवाड़ जंक्शन (SH-61) मारवाड़ जंक्शन–पाली।
  • LC-93 रेवदर–भीनमाल–छेछाफांटा (SH-16A) भीनमाल–पाली।
  • LC-56A फुलेरा–आईड–नागौर–तोसिना (SH-19) फुलेरा–फुलेरा।
  • LC-112B सादुलशहर–करणपुर (SH-7B) श्रीगंगानगर–श्रीगंगानगर।
  • LC-2C डबोक–मावली–कपासन–चित्तौड़गढ़ (SH-9) मावली–उदयपुर।

