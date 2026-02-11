Rajasthan Budget: राजस्थान में यहां-यहां बनेंगे 16 रेलवे ओवर ब्रिज, 4 RUB की भी मंजूरी; 920 करोड़ होंगे खर्च

Rajasthan Budget 2026 (Photo-AI)
जयपुर। राजस्थान बजट में प्रदेश के रेल फाटकों पर लगने वाले जाम के स्थाई समाधान की बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि 20 रेलवे अंडर और ओवर बिज्र का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर 920 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। इसके अतिरिक्त 26 लेवल क्रॉसिंग रेलवे फाटकों पर ROB-RUB निर्माण के लिए DPR तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
