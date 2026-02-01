राजस्थान बजट से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार ने किया ऐसा ऐलान

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अस्पताल परिसरों में स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहतकारी प्रयास है। इसी प्रकार दुर्घटना में मृत व्यक्ति की पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना शुरू करने की घोषणा एक संवेदनशील कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित, स्वस्थ और सशक्त राजस्थान का मजबूत दस्तावेज है। इन घोषणाओं से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक संवेदनशील, सुदृढ़ और जनकेंद्रित बनेगी।