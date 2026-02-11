Rajasthan Budget 2026 : दिया कुमारी ने बजट भाषण में Nelson Mandela का क्यों किया ज़िक्र? वजह है बड़ी

वित्त मंत्री ने मंडेला को याद करते हुए कहा:



"Social Security is a fundamental right and it is the responsibility of the government to ensure that all citizens have access to basic needs such as food, houses, education, health services, and everything that makes human life human. "



अर्थार्थ, "सामाजिक सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों की भोजन, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और हर उस चीज तक पहुंच हो जो मानव जीवन को मानवीय बनाती है।"



इस कोटेशन के जरिए दिया कुमारी ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार के लिए सामाजिक सुरक्षा केवल 'पेंशन बांटना' नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ हर इंसान गरिमा के साथ जी सके।