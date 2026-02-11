Rajasthan Budget 2026 : बजट स्पीच की ‘शायरी’ से धमाकेदार शुरुआत, दिया कुमारी का विपक्ष को ‘दो-टूक’ जवाब

दिया कुमारी ने अपनी शायरी के जरिए पिछली सरकार (अशोक गहलोत सरकार) द्वारा छोड़ी गई आर्थिक चुनौतियों और 'मझधार' जैसी स्थिति पर निशाना साधा। उन्होंने पढ़ा:



''कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें,

लहर-लहर तूफान मिले और संग-संग मझधार हमें,

फिर भी दिखाया है हमने और फिर भी दिखा देंगे सबको,

कि इन हालातों में भी आता है दरिया करना पार हमें..''



इस शायरी के जरिए उन्होंने संदेश दिया कि उन्हें विरासत में एक 'डूबती हुई कश्ती' (खराब आर्थिक हालात) मिली थी, लेकिन भाजपा सरकार इन तूफानों से टकराकर प्रदेश को सुरक्षित किनारे (विकास) तक ले जाने का हुनर जानती है।