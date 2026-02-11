11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : बजट स्पीच की ‘शायरी’ से धमाकेदार शुरुआत, दिया कुमारी का विपक्ष को ‘दो-टूक’ जवाब

राजस्थान विधानसभा में बजट का दिन केवल आंकड़ों और घोषणाओं का नहीं होता, बल्कि यह वाकयुद्ध, हाजिरजवाबी और 'शायराना' अंदाज का भी गवाह बनता है। बुधवार को जब वित्त मंत्री दिया कुमारी अपना 'केसरिया' बजट बैग लेकर सदन में पहुंचीं, तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत किसी नीरस आर्थिक आंकड़े से नहीं, बल्कि एक दमदार और चुटीली शायरी से की।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 11, 2026

diya kumari

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने की परंपरा में 'शायरी' का तड़का हमेशा से ही सुर्खियां बटोरता रहा है। लेकिन आज जब उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पढ़ना शुरू किया, तो उनके तेवर पहले से कहीं अधिक आक्रामक और आत्मविश्वास से भरे थे। बजट के भारी-भरकम दस्तावेजों को खोलने से पहले दिया कुमारी ने विपक्ष की ओर देखते हुए एक ऐसी शायरी पढ़ी, जिसने सदन के माहौल को पूरी तरह बदल दिया।

"कश्ती चलाने वालों ने..." , विपक्ष पर तीखा प्रहार

दिया कुमारी ने अपनी शायरी के जरिए पिछली सरकार (अशोक गहलोत सरकार) द्वारा छोड़ी गई आर्थिक चुनौतियों और 'मझधार' जैसी स्थिति पर निशाना साधा। उन्होंने पढ़ा:

''कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें,
लहर-लहर तूफान मिले और संग-संग मझधार हमें,
फिर भी दिखाया है हमने और फिर भी दिखा देंगे सबको,
कि इन हालातों में भी आता है दरिया करना पार हमें..''

इस शायरी के जरिए उन्होंने संदेश दिया कि उन्हें विरासत में एक 'डूबती हुई कश्ती' (खराब आर्थिक हालात) मिली थी, लेकिन भाजपा सरकार इन तूफानों से टकराकर प्रदेश को सुरक्षित किनारे (विकास) तक ले जाने का हुनर जानती है।

शायरी का 'सियासी डिकोडिंग'

राजनीतिक गलियारों में इस शायरी के गहरे अर्थ निकाले जा रहे हैं:

विपक्ष पर तंज: 'हार के दी पतवार' कहकर उन्होंने कांग्रेस की हार और उनके द्वारा छोड़े गए कर्ज के बोझ की ओर इशारा किया।

चुनौतियों का स्वीकार: 'लहर-लहर तूफान' का मतलब उन वित्तीय बाधाओं और लंबित योजनाओं से है जो सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़ी थीं।

आत्मविश्वास का प्रदर्शन: 'दरिया पार करना' यह दर्शाता है कि भजनलाल सरकार न केवल इन समस्याओं को सुलझा रही है, बल्कि प्रदेश को 'विकसित राजस्थान' बनाने की ओर अग्रसर है।

'मेज' थपथपाने लगे सत्ता पक्ष के विधायक

जैसे ही वित्त मंत्री ने शायरी की आखिरी लाइन पढ़ी, सदन मेजों की थपथपाहट से गूँज उठा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित तमाम मंत्रियों ने मुस्कराते हुए तालियां बजाईं। यह शायरी केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि बजट पेश करने से पहले एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की रणनीति थी।

बजट और शायरी का अटूट रिश्ता

राजस्थान के बजट इतिहास में यह पहली बार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी चुटीली टिप्पणियों और शायरी के लिए जाने जाते थे, वहीं वसुंधरा राजे भी अपने बजट भाषणों में अक्सर कविताओं का सहारा लेती रही हैं।

दिया कुमारी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह साबित किया कि वे अब पूरी तरह से राजनीति और संसदीय विधाओं में 'परिपक्व' हो चुकी हैं।

शायरी के बाद 'आंकड़ों' की बारिश

शायरी के तुरंत बाद दिया कुमारी ने कई बड़ी योजनाओं का पिटारा खोल दिया। शायरी ने जो माहौल बनाया था, उसे उन्होंने दमदार घोषणाओं से और मजबूत कर दिया। विपक्ष जो शुरुआत में टोका-टाकी करने की तैयारी में था, वह इस शायराना हमले के बाद कुछ देर के लिए रक्षात्मक नजर आया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026 Announcements: भजनलाल सरकार ने खोला 1800 करोड़ का पिटारा, सड़कों का बिछेगा जाल, जानें क्या है पूरा प्लान?
जयपुर
Rajasthan Budget 2026 LIVE: विधानसभा में बजट पेश करतीं वित्त मंत्री दिया कुमारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 01:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget 2026 : बजट स्पीच की ‘शायरी’ से धमाकेदार शुरुआत, दिया कुमारी का विपक्ष को ‘दो-टूक’ जवाब

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान के इन परिवारों को बड़ी सौगात, हर महीने सीधे खाते में आएंगे 1200 रुपए

What are expectations of Rajasthan 8 crore people from budget 2026 read ground report
जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : दिया कुमारी ने राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का जीता दिल, 8वें वेतन आयोग पर किया बड़ा ऐलान

Rajasthan Budget 2026 State employees and pensioners wins hearts Diya Kumari 8th Pay Commission big announcement
जयपुर

Rajasthan Budget: घुमंतु बच्चों की शिक्षा के नई योजना, 17895 आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी बड़ी घोषणा

What are expectations of Rajasthan 8 crore people from budget 2026 read ground report
जयपुर

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में युवाओं को सिखाई जाएगी विदेशी भाषा, 20,000 रुपये का ई-वाउचर भी दिया जाएगा

Rajasthan Budget 2026
शिक्षा

Rajasthan Budget 2026: बजट में पंचायतों को लेकर हुआ बड़ा एलान, आदिवासियों को अब मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

Rajasthan Budget 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.