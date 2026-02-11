Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट से बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, इतने पदों पर होमगार्ड्स की भर्ती करेगी सरकार

जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कानून-व्यवस्था, साइबर सुरक्षा और जेल सुधार को केंद्र में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। बढ़ते साइबर अपराध और ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी ठगी की घटनाओं से आमजन को राहत दिलाने के लिए सरकार ने R4C की स्थापना की घोषणा की है। यह सेंटर साइबर अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ नागरिकों को समय पर सहायता और जागरूकता प्रदान करेगा।