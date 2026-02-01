Rajasthan Budget: राजस्थान के इन जिलों में खुलेंगे 15 नए कोर्ट, 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी राजस्थान सरकार

रूपवास (भरतपुर), जहाजपुर (भीलवाड़ा) और किशनगंज (बारां) में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश के न्यायालय स्थापित होंगे। नशीले पदार्थों के मामलों की तेज सुनवाई के लिए बीकानेर और निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) में विशेष एनडीपीएस कोर्ट बनाए जाएंगे। चेक बाउंस के मामलों के लिए कुचामन सिटी और पाली में एनआई एक्ट के तहत विशेष कोर्ट खुलेंगे। शाहबाद (बारां) में कैंप कोर्ट चलेगा, जबकि शेरगढ़ (जोधपुर) और सांगोद (कोटा) में सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय शुरू होंगे।