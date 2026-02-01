Rajasthan Budget : स्मार्ट पार्किंग से लेकर डॉग शेल्टर तक, आमजन को मिलेंगी ये 7 बड़ी सुविधाएं

जयपुर। प्रदेश सरकार ने बजट में आमजन की सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों में PPP (Public-Private Partnership) मोड पर स्मार्ट मल्टी-स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाएगा।

साथ ही माउण्ट आबू- सिरोही में लगभग 200 वाहनों की क्षमता वाली Multi Storey Parking बनाई जाएगी, जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए होगी। इससे शहरों में पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी।