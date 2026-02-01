RPSC का बड़ा फैसला: RAS मुख्य परीक्षा-2023 की उत्तर पुस्तिकाएं अब ऑनलाइन देखें और डाउनलोड करें

आयोग सचिव ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 9 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर ‘कैंडिडेट इनफॉर्मेशन’ सेक्शन में जाकर ‘RAS (Main) Exam-2023’ लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रोल नंबर, आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन किया जा सकेगा।

उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए प्रति कॉपी 50 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क भुगतान के लिए लिंक 20 अप्रैल से 19 जून तक सक्रिय रहेगा। भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी 30 जून 2026 तक अपनी उत्तर पुस्तिकाएं डाउनलोड कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल से सभी कॉपियां हटा दी जाएंगी।