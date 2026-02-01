FASTag Scam: अगर आप अपने वाहन के लिए FASTag एनुअल पास बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जरा ठहरिए…

महानिदेशक पुलिस (साइबर क्राइम) संजय अग्रवाल ने बताया कि अपराधी अब Google Ads और SEO तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी वेबसाइटों को गूगल सर्च में सबसे ऊपर दिखा रहे हैं। आम लोग पहले लिंक को ही असली मानकर क्लिक कर देते हैं और यहीं से ठगी का जाल शुरू होता है। ये वेबसाइटें असली NHAI पोर्टल जैसी ही दिखती हैं — वही लोगो, वही डिजाइन, वही रंग — जिससे पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है।