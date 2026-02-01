RGHS: बड़ी कार्रवाई, अनियमितताओं पर 19 FIR और 64 कार्मिक निलंबित, 39 करोड़ रुपए की रिकवरी

आरजीएचएस योजना में सीकर जिले के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ 7 चिकित्सकों को निलंबित किया गया है। इनमें अस्थि रोग विभाग के सह आचार्य डॉ. कमल कुमार अग्रवाल, डॉ. सुनील कुमार ढाका; जनरल मेडिसिन विभाग के डॉ. मुकेश वर्मा; सीएचसी किरवा के डॉ. राकेश कुमार; एसके अस्पताल के डॉ. गजराज सिंह; डॉ. एसएस राठौड़ और डॉ. सुनील शर्मा शामिल हैं।