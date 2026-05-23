Road Safety :’सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, जिम्मेदारी का आईना है’

तेज रफ्तार को अक्सर सुविधा, जल्दबाजी या आधुनिक जीवन की पहचान मान लिया जाता है, लेकिन सच यह है कि सड़क पर कुछ मिनट बचाने की जल्दबाजी कभी-कभी पूरी ज़िंदगी का दुख बन सकती है। विशेष रूप से कॉलोनियों, आवासीय क्षेत्रों और संकरी गलियों में तेज़ गति केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना भी है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि “धीमी रफ़्तार, सुरक्षित परिवार” केवल एक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश है।