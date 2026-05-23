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Road Safety :’सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, जिम्मेदारी का आईना है’

तेज रफ्तार को अक्सर सुविधा, जल्दबाजी या आधुनिक जीवन की पहचान मान लिया जाता है, लेकिन सच यह है कि सड़क पर कुछ मिनट बचाने की जल्दबाजी कभी-कभी पूरी ज़िंदगी का दुख बन सकती है।

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जयपुर

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kamlesh sharma

May 23, 2026

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फोटो पत्रिका नेटवर्क

धीरेंद्र मदान
टॉपिक एक्सपर्ट

तेज रफ्तार को अक्सर सुविधा, जल्दबाजी या आधुनिक जीवन की पहचान मान लिया जाता है, लेकिन सच यह है कि सड़क पर कुछ मिनट बचाने की जल्दबाजी कभी-कभी पूरी ज़िंदगी का दुख बन सकती है। विशेष रूप से कॉलोनियों, आवासीय क्षेत्रों और संकरी गलियों में तेज़ गति केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना भी है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि “धीमी रफ़्तार, सुरक्षित परिवार” केवल एक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश है।

कई बार लोग यह सोचते हैं कि कॉलोनी के भीतर थोड़ी तेज गाड़ी चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुर्घटनाएं अक्सर वहीं होती हैं जहां हमें सबसे अधिक सुरक्षा का भ्रम होता है। अचानक सामने आता बच्चा, सड़क पार करता बुजुर्ग, मोड़ पर दिखाई न देने वाला पैदल यात्री- ये सभी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां धीमी गति ही दुर्घटना को टाल सकती है।

आज के समय में तेज गति से वाहन चलाना कुछ लोगों के लिए शौक, रोमांच या दिखावे का माध्यम बन गया है। कई लोग सड़क पर तेज रफ़्तार को अपनी बहादुरी या आधुनिकता का प्रतीक समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तेज रफ़्तार कभी भी शक्ति या प्रतिष्ठा की पहचान नहीं होती, बल्कि यह स्वयं और दूसरों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

विशेष रूप से कॉलोनियों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में तेज गति से वाहन चलाना बेहद खतरनाक है। इन सड़कों पर बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं और लोग पैदल चलते हैं। ऐसे स्थानों पर कुछ सेकंड की लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। कई दुर्घटनाएं केवल इसलिए होती हैं क्योंकि चालक समय पर वाहन नियंत्रित नहीं कर पाता।

धीमी गति का एक और बड़ा लाभ है-शांत और सुरक्षित वातावरण। जब वाहन नियंत्रित गति से चलते हैं, तो हॉर्न की आवश्यकता कम हो जाती है, शोर घटता है और आसपास रहने वाले लोगों को भी राहत मिलती है। यह बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों के स्वास्थ्य और पूरे समुदाय के मानसिक सुकून के लिए आवश्यक है।

सुरक्षित सड़कें केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं हैं। यह हर नागरिक का दायित्व है कि वह वाहन चलाते समय संयम और जिम्मेदारी दिखाए। यदि हम कॉलोनी के भीतर सीमित गति रखें, पैदल यात्रियों का सम्मान करें और अनावश्यक जल्दबाजी से बचें, तो हम अपने परिवार के साथ-साथ दूसरों के परिवारों की भी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

याद रखिए, सड़क पर कुछ मिनट जल्दी पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है सुरक्षित घर लौटना। इसलिए आइए संकल्प लें-

'तेज रफ्तार दिखावा नहीं, खतरा है'

आज के समय में तेज गति से वाहन चलाना कुछ लोगों के लिए शौक, रोमांच या दिखावे का माध्यम बन गया है। कई लोग सड़क पर तेज़ रफ़्तार को अपनी बहादुरी या आधुनिकता का प्रतीक समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तेज रफ़्तार कभी भी शक्ति या प्रतिष्ठा की पहचान नहीं होती, बल्कि यह स्वयं और दूसरों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

विशेष रूप से कॉलोनियों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में तेज़ गति से वाहन चलाना बेहद खतरनाक है। इन सड़कों पर बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं और लोग पैदल चलते हैं। ऐसे स्थानों पर कुछ सेकंड की लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। कई दुर्घटनाएं केवल इसलिए होती हैं क्योंकि चालक समय पर वाहन नियंत्रित नहीं कर पाता।

तेज़ रफ़्तार का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि दुर्घटना की स्थिति में बचाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। धीमी गति पर चालक वाहन रोक सकता है, लेकिन अधिक गति पर प्रतिक्रिया का समय घट जाता है और दुर्घटना गंभीर रूप ले लेती है। यही कारण है कि दुनिया भर में आवासीय क्षेत्रों और कॉलोनियों में कम गति सीमा निर्धारित की जाती है।

समस्या केवल दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है। तेज गति का वातावरण लोगों में भय और तनाव पैदा करता है। माता-पिता बच्चों को बाहर खेलने से रोकते हैं, बुजुर्ग असुरक्षित महसूस करते हैं और पैदल चलना कठिन हो जाता है। धीरे-धीरे कॉलोनी का शांत और सुरक्षित माहौल समाप्त होने लगता है।

हमें यह समझना होगा कि सुरक्षित ड्राइविंग केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। वाहन चलाते समय संयम, धैर्य और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है। यदि हम वास्तव में जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि सड़कें केवल गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए हैं। कॉलोनी और शहर तभी सुरक्षित बनेंगे जब हम रफ़्तार को नहीं, बल्कि जिम्मेदारी को अपनी पहचान बनाएंगे।

'हॉर्न कम बजाएं, शांति और संवेदनशीलता बढ़ाएं'

आज सड़कों पर एक समस्या बहुत सामान्य हो चुकी है-बिना आवश्यकता लगातार हॉर्न बजाना। कई लोग मानते हैं कि हॉर्न बजाना तेज और प्रभावशाली ड्राइविंग का हिस्सा है, जबकि सच यह है कि अनावश्यक हॉर्न केवल शोर, तनाव और असंवेदनशीलता को बढ़ाता है।

हॉर्न का उद्देश्य केवल खतरे की स्थिति में सावधान करना होता है, लेकिन आज यह अधीरता और जल्दबाज़ी का प्रतीक बनता जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल पर, कॉलोनी की गलियों में, मोड़ों पर या छोटी-सी देरी होने पर लगातार हॉर्न बजाना आम बात हो गई है।

इस आदत का सबसे अधिक असर बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और विद्यार्थियों पर पड़ता है। तेज आवाज मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। कॉलोनियों और आवासीय क्षेत्रों में यह शोर शांत वातावरण को खराब कर देता है।

विशेष रूप से कॉलोनियों में तेज़ हॉर्न की आवश्यकता बहुत कम होती है। यदि वाहन नियंत्रित गति में चलाए जाएँ और चालक धैर्य रखें, तो अधिकांश स्थितियों में हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। धीमी रफ़्तार और संयमित ड्राइविंग अपने आप सड़क को अधिक सुरक्षित और शांत बना देती है।

हमें यह समझना होगा कि सड़क पर सभ्यता केवल वाहन चलाने से नहीं, बल्कि दूसरों की सुविधा और शांति का सम्मान करने से दिखाई देती है। एक जिम्मेदार चालक वही है जो कम से कम हॉर्न का उपयोग करे और आवश्यकता पड़ने पर ही उसका प्रयोग करे।

'फुटपाथ खाली रखिए, इंसानियत जिंदा रखो'

सभ्य शहर और सुरक्षित समाज की पहचान उसकी सड़कों से नहीं, बल्कि उसके फुटपाथों से होती है। फुटपाथ केवल सीमेंट की बनी पट्टी नहीं होते, बल्कि वे पैदल चलने वालों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकार का प्रतीक हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे शहरों और कॉलोनियों में फुटपाथ धीरे-धीरे अपने मूल उद्देश्य को खोते जा रहे हैं।

कहीं फुटपाथों पर अवैध पार्किंग कर दी जाती है, कहीं दुकानों का सामान रख दिया जाता है, तो कहीं घरों की सीढ़ियाँ, गमले और निजी निर्माण उनके रास्ते को घेर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ता समाप्त हो जाता है और उन्हें मजबूर होकर सड़क के बीच चलना पड़ता है।

सबसे अधिक परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को होती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, स्कूल जाता बच्चा या व्हीलचेयर पर चलने वाला व्यक्ति जब फुटपाथ पर नहीं चल पाता, तो उसकी सुरक्षा सीधे खतरे में पड़ जाती है। तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पर चलना किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकता है।

हमें यह समझना होगा कि फुटपाथों पर कब्जा केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि दूसरों के अधिकारों का हनन है। जिस रास्ते पर पैदल चलने वाला सुरक्षित महसूस नहीं क रता, वह समाज संवेदनशील और व्यवस्थित नहीं कहलाया जा सकता।

फुटपाथों को खाली रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है। यदि हम अपने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा करेंगे, तो सबसे अधिक नुकसान उसी समाज को होगा जिसमें हम स्वयं रहते हैं। प्रशासन और नागरिकों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि फुटपाथ केवल पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम रहें। सड़कों का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब उन पर चलने वाला सबसे कमजोर व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस करे।

'यातायात को नियमानुसार चलवाना सरकार और समाज की संयुक्त जिम्मेदारी'

किसी भी शहर, कस्बे या कॉलोनी की व्यवस्था इस बात से पहचानी जाती है कि वहां का यातायात कितना अनुशासित और सुरक्षित है। सड़क पर नियमों का पालन केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। इसलिए यातायात को नियमानुसार चलवाना सरकार, प्रशासन और नागरिक- सभी की साझा जिम्मेदारी है।

सरकार का दायित्व है कि वह स्पष्ट यातायात नियम बनाए और उनका सख्ती से पालन करवाए। सड़कों पर उचित संकेतक, ट्रैफिक लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड लिमिट बोर्ड और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ ही यातायात पुलिस की नियमित निगरानी भी आवश्यक है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर समय पर कार्रवाई हो सके।

'आज सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण नियमों की अनदेखी है'

विशेष रूप से कॉलोनियों और आवासीय क्षेत्रों में यातायात अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। यहां बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग चलते हैं और लोग पैदल आवाजाही करते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में सीमित गति, शांत ड्राइविंग और पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देना अनिवार्य होना चाहिए।

हालांकि केवल सरकार और पुलिस के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। जब तक नागरिक स्वयं जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक सड़कें पूरी तरह सुरक्षित नहीं बन सकतीं। हर चालक को यह समझना होगा कि वाहन चलाना केवल सुविधा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। एक सभ्य समाज वही कहलाता है जहां लोग डर के कारण नहीं, बल्कि जागरूकता और संवेदनशीलता के कारण नियमों का पालन करते हैं। यातायात अनुशासन केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए।

(विषय विशेषज्ञ रियल एस्टेट क्षेत्र से हैं)

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Updated on:

23 May 2026 10:28 pm

Published on:

23 May 2026 10:19 pm

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