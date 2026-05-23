Cyber Crime: मोबाइल सुरक्षा का अचूक हथियार बना ‘संचार साथी’ पोर्टल, जानें कैसे बचाएगा आपको फर्जी कॉल और सिम फ्रॉड से

Sanchar Saathi Portal: जयपुर . साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और आमजन को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित संचार साथी पोर्टल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मोबाइल चोरी, फर्जी सिम, साइबर फ्रॉड और संदिग्ध कॉल्स से बचाव के लिए इस पोर्टल और मोबाइल ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें।