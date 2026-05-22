Rajasthan Transport : 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होंगे ऑटोमेटेड, 10 शहरों में बनेंगे आधुनिक बस पोर्ट

सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स को पूरी तरह ऑटोमेटेड किया जाएगा, जिससे लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी। वर्तमान में 14 स्थानों पर ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक संचालित हो रहे हैं, जबकि शेष स्थानों पर कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही गलत स्लॉट बुकिंग को रोकने के लिए पिनकोड आधारित मैपिंग व्यवस्था भी लागू की जा रही है।