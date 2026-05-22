Chambal Sanctuary: चम्बल अभयारण्य में बजरी माफिया पर पुलिस का कड़ा प्रहार, 392 मुकदमे दर्ज

Dholpur जिले में वर्ष 2025 से अप्रैल 2026 तक 353 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 306 मामलों में चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। पुलिस ने 187 मामलों में वाहन मालिक और चालक दोनों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा संगठित अपराध के तहत कई मामलों में कड़ी धाराएं जोड़कर संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी शुरू की गई है।