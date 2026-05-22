Govt Job: राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, स्कूल व्याख्याताओं की निकली भर्ती, साथ ही की 4 अहम घोषणाएं

RPSC News: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने शुक्रवार को विभिन्न भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं से जुड़े कई अहम अपडेट जारी किए। आयोग ने जहां विशेष शिक्षा विभाग में प्राध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया, वहीं आरएएस-2024 के प्रोविजनल अभ्यर्थियों को दस्तावेज जमा कराने का अंतिम मौका भी दिया है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग की न्यूरोलॉजी विषय की विचारित सूची जारी की गई और एसआई भर्ती पुनः परीक्षा-2021 के अभ्यर्थियों को फॉर्म अपडेट में राहत प्रदान की गई।