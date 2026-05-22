पुष्कर घाटी एक्सीडेंट केस में नया मोड़: हादसे के बाद अस्पताल से कहां गायब हुआ दिग्विजय सिंह? पुलिस तलाश में जुटी

गत 18 मई की रात पुष्कर घाटी में श्रीश्याम सेवा समिति के नाम से पंजीकृत तेज रफ्तार एसयूवी कार की टक्कर से धोलाभाटा निवासी रवि की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य घायल हो गए थे। हादसे के बाद वायरल हुए वीडियो में कार में चार युवकों के सवार होने और वाहन में शराब मौजूद होने की बात सामने आई थी। इसी आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए कार और उसमें मौजूद युवकों की तलाश शुरू की।