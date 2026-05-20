Pushkar Valley Accident: 4 बहनों का इकलौता भाई रवि चला गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी देखेंगी दुनिया

पुष्कर घाटी में सोमवार देर रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक युवक की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। दुर्घटनाकारित करने वाली फॉर्च्यूनर कार सीकर जिले की खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति के नाम पर पंजीकृत है। वहीं दुर्घटना के समय कार में ना केवल शराब की बोतलें मिली बल्कि समिति से जुड़े पदाधिकारी घायलावस्था में घटनास्थल पर नजर आए। जिला पुलिस के अधिकारी की कार में कथित मौजूदगी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।