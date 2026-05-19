Ajmer News: बचत के लिए लगाया था सोलर, आ गया 40 लाख का बिल, कारण जानकर उड़ गए होश

इसकी जानकारी जब परिवार को मिली तो वे टाटा पावर कार्यालय पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। परिवार ने बताया कि उन्हें लगा किसी ने बिल से छेड़छाड़ की है। लेकिन जब जानकारी मिली तो वे लोग दंग रह गए। पता चला कि बिल करीब चार सौ बीस रूपए का आना था। लेकिन वह चालीस लाख का आ गया। इसकी सूचना टाटा कार्यालय से होते हुए बिजली विभाग तक पहुंची। दो से तीन दिन तक जांच की गई तो पता चला कि नए सॉफ्टवेयर में किसी गड़बड़ी के चलते बिल इतना ज्यादा आ गया। विभाग ने अपनी गलती मानी और उसके बाद बिल को कैंसिल किया गया। परिवार ने अब राहत की सांस ली है।