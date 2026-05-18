‘ढाई दिन का झोंपड़ा’ में हनुमान चालीसा पाठ की उठी मांग, ‘संस्कृत कंठाभरण विद्यालय एवं हिन्दू मंदिर’ होने का दावा

अजमेर। ऐतिहासिक स्थल ‘ढाई दिन का झोंपड़ा’ एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस बार मामला परिसर में हनुमान चालीसा पाठ की अनुमति मांगने से जुड़ा है। महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर संगठन के सदस्यों के साथ वहां हनुमान चालीसा पाठ करने की अनुमति मांगी है। इस आवेदन के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है और मामले में रिपोर्ट तलब की गई है।