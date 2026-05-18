Road Construction : 22.5 करोड़ की लागत से चमकेंगी अजमेर की ये सड़कें, बजट घोषणा और विधायक कोष से होगा निर्माण

इसी योजना के तहत वार्ड 5 में चमत्कारी महादेव मंदिर से तेलियों की बगीची गेट तक सड़क, प्रकाश नगर फिल्टर कार्यालय के पास मार्ग, वरुण सागर रोड स्थित कीर्ति नगर मुख्य सड़क, वार्ड 64 और 65 के जवाहर नगर मुख्य मार्ग, वार्ड 67 और 72 में रेम्बल रोड स्थित शिव मंदिर से इंदिरा कॉलोनी नाले तक सड़क बनाई जाएगी। इसके साथ ही वार्ड 71 सागर विहार कॉलोनी, वार्ड 74 छतरी योजना मुख्य मार्ग, वार्ड 79 फ्रेंड्स कॉलोनी, वार्ड 80 सरस डेयरी के पास मुख्य सड़क, आरपीएससी कॉलोनी की गलियां और स्वास्तिक नगर क्षेत्र में भी निर्माण कार्य होंगे।