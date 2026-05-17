Baran Overbridge: बारां से झालावाड़ का सफर होगा आसान, जल्द मिलेगी सौगात, अंतिम चरण में पहुंचा ROB प्रोजेक्ट

बारां। बारां-झालावाड़ रोड स्थित निर्माणाधीन तेल फैक्ट्री रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को मानसून से पहले शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। लंबे समय से निर्माणाधीन इस परियोजना को लेकर प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने संबंधित अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ब्रिज पर यातायात व्यवस्था और निर्माण की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारी भी मौजूद रहे।