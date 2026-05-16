कर्नाटक का किसान राजस्थान में कर रहा आम और नींबू की खेती, इस नवाचार-स्मार्ट फार्मिंग से हो रहा मोटा मुनाफा

Agriculture News: आदिवासी सहरिया बहुल पिछड़े क्षेत्र में अधिकांश लघु सीमांत कृषक है और सिंचाई के पर्याप्त संसाधनों के अभाव में ज्यादातर लोग बारिश पर निर्भर खेती करते हैं। ऐसे में किसानों को अपनी उपज का पर्याप्त मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण काफी नुकसान उठना पड़ता है जिससे पारंपरिक खेती के प्रति किसानों का रुझान कम हो रहा है। इस बीच कई किसान अब प्राकृतिक खेती के साथ-साथ आधुनिक खेती की ओर झुक रहे हैं जिसके तहत स्मार्ट फार्मिंग का नया तरीका लोगों ने अपनाया है।