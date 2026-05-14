Baran Mandi: सीजन के सर्वाधिक भावों में बिका लहसुन, मंडी में 7000 कट्टों की आवक के साथ ₹21910 प्रति क्विंटल रहे दाम

कोटा की भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिन्स की आवक लगभग 130000 कटृे की रही। सोयाबीन 200, सरसों 50 रुपए तेज रहे। लहसुन की आवक लगभग 13000 कट्टे व भाव लहसुन 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। भाव इस प्रकार रहे: गेहूं नया मिल. लस्टर 2350 से 2450, गेहूं एवरेज टुकड़ी 2450 से 2500, बेस्ट टुकड़ी 2500 से 2600, धान सुगन्धा 2800 से 3 701,धान (1509) 3400 से 4250, धान (1847) 3200 से 4101, धान (1718-1885) 4200 से 4450, धान (पूसा-1) 3000 से 4000, धान (1401-1886) 4100 से 4250 ,धान दागी 1500 से 3600, सोयाबीन 5800 से 7400, सोयाबीन बीज क्वालिटी 7400 से 7551, सरसों 6500 से 7251,अलसी 8000 से 9050, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1700 से 2050, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 2100 से 2450, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी नयी 5800 से 6550, धनिया बादामी 11000 से 11300, धनिया ईगल 11500 से 12000, धनिया रंगदार 13000 से 15000, मूंग 6000 से 7400,उड़द 4500 से 7000 ,चना देशी 4800 से 5300, चना मौसमी नया 5100 से 5200, चना पेप्सी 5100 से 5251,चना डंकी पुराना 4000 से 4600 तथा चना काबुली के भाव 5500 से 6900 रुपए प्रति क्विंटल रहे।