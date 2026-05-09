School Holiday: राजस्थान में 365 में से 244 दिन खुलेंगे स्कूल, 52 रविवार समेत जानें कब-कब मिलेगा अवकाश

कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 11 जुलाई तय की है। पंचांग में कुल 126 अवकाश घोषित किए गए है। इनमें 69 सामान्य अवकाश, 52 रविवार 4 शैक्षिक सम्मेलन अवकाश और 1 एचएम पावर अवकाश शामिल है। इसके अतिरिक्त 2 अवकाश जिला कलक्टर द्वारा घोषित किए जाएंगे। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की बोर्ड परीक्षाओं का फरवरी और मार्च, दोनों माह में आयोजन प्रस्तावित बताया गया है।