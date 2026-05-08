Rajasthan: अब अवकाश के दिन काम नहीं करेंगे पटवारी, बढ़ते मानसिक तनाव को लेकर सरकार को भेजा ज्ञापन

पटवार संघ के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उन्हें बेहतर कार्य वातावरण देने के उद्देश्य से छह दिन की बजाय पांच दिवसीय कार्य प्रणाली लागू की थी। इसके तहत कर्मचारियों के दैनिक कार्य घंटे बढ़ाए गए थे, ताकि उन्हें सप्ताह में पर्याप्त अवकाश मिल सके। बावजूद इसके, पिछले कई वर्षों से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, शिविरों और योजनाओं के संचालन के लिए पटवारियों की ड्यूटी लगातार अवकाश के दिनों में भी लगाई जा रही है।