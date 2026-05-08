Dausa: ‘भूत-प्रेत बनाना चाहते हैं संबंध’, विशेष पूजा के बहाने से बुलाकर तांत्रिक करता महिलाओं से रेप और ठगी, UP से गिरफ्तार

साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उत्तरप्रदेश के मक्खनपुर क्षेत्र में दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसने और कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाया। पूरे ऑपरेशन में दिनेश रीडर उपनिरीक्षक, शीशराम उपनिरीक्षक, साइबर सेल प्रभारी प्रेमनारायण, कांस्टेबल कपिल और गिर्राज की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के नाम पर किसी के बहकावे में न आएं और संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।