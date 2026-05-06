जज आत्महत्या मामला: पिता बोले- काश…मैंने उस दिन ‘हां’ न कहा होता, अब तो उम्रभर का पछतावा

घटना वाली रात को याद करते हुए प्रेम कुमार भावुक हो जाते हैं। अमन का फोन आने के बाद वे तुरंत अलवर से दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने बताया, पूरी रात पिता और बेटा एक ही कमरे में रहे। प्रेम कुमार रात भर अमन को समझाते रहे, उसे ढांढस बंधाते रहे। अमन परेशान था, लेकिन उसने खुलकर अपनी तकलीफ जाहिर नहीं की। सुबह होने तक सब कुछ ठीक लग रहा था, पर अमन के भीतर चल रहे तूफान का अंदाजा किसी को नहीं था।