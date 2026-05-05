कमर्शियल गैस महंगी: होटल-ढाबों में थाली 20 रु. महंगी, कैटरिंग 100 रु. प्रति प्लेट बढ़ी

रोड नंबर दो स्थित एक होटल के संचालक रोहित शर्मा ने बताया कि पहले 150 रुपए की थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, रायता और मिठाई शामिल थी। अब वास्तविक लागत निकालने के लिए 40 रुपए तक बढ़ोतरी जरूरी है, लेकिन ग्राहक इतना भुगतान करने को तैयार नहीं हैं। इसी कारण फिलहाल 20 रुपए ही बढ़ाए गए हैं। उन्होंने बताया कि लागत कम करने के लिए अब तवे की जगह तंदूर की रोटी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और कुछ आइटम्स के रेट भी बढ़ाए गए हैं।