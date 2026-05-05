असम में हार की जिम्मेदारी लेते हुए जितेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा

राजस्थान के अलवर से ताल्लुक रखने वाले और गांधी परिवार के भरोसेमंद माने जाने वाले जितेंद्र सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया है। असम के चुनावी नतीजों में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी आलाकमान को सौंप दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह इन नतीजों से बेहद आहत हैं और एक प्रभारी होने के नाते वह इस हार की नैतिक जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस महासचिव और राज्य प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया है।