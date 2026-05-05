Alwar: किस मुसीबत में फसीं कलक्टर अर्तिका शुक्ला ? कोर्ट बोला – गाड़ी, ऑफिस और फर्नीचर कर दो कुर्क

इस पूरे मामले में उस समय ड्रामा हुआ जब अचानक कलक्टर की सरकारी गाड़ी कलक्टर परिसर से गायब हो गई। पता चला कि उसकी नेम और नंबर प्लेट ढक दी गई और उसे दूसरी जगह पर खड़ा कर दिया गया। इस पूरे मामले में कलक्टर का बयान सामने नहीं आ सका है। फिलहाल इस पूरे मामले और घटनाक्रम की जानकारी कोर्ट को दे दी गई है। परिवादी को इस पूरे मामले में अब कोर्ट के अगल कदम का इंतजार है। उधर कलक्टर सोमवार को फील्ड में थीं। उन्होंने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के जावली गांव में निर्माणाधीन जीएसएस का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे जल्द पूरे करने के निर्देश दिए।