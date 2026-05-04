उप जिला अस्पताल में ठेकेदार का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी  

थाना प्रभारी राजेश यादव के मुताबिक, पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। यह हत्या किसी आपसी रंजिश का परिणाम है या किसी अन्य विवाद की, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। पुलिस फिलहाल वहां काम करने वाले अन्य मजदूरों और ठेकेदार के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही है। शव को कब्जे में लेकर बानसूर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने निर्माणाधीन सरकारी भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद कस्बे के लोगों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है।