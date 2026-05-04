जज सुसाइड मामले में बड़ी कार्रवाई, पत्नी और IAS साली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज

अमन की अंत्येष्टि में ससुराल पक्ष से कोई शामिल नहीं हुआ। उसकी पत्नी, बच्चे भी नहीं आए। राजेश ने बताया कि उसकी पत्नी की कुछ महीने पहले ही डिलीवरी हुई थी। अलवर के 'तीज की श्मशान' घाट पर गमगीन माहौल में अमन का अंतिम संस्कार किया गया। रोते-बिलखते पिता ने अपने जवान बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। इस दुखद घड़ी में अमन की पत्नी और उनके दोनों बच्चे (एक 2 साल का और दूसरा 5 महीने का) अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए।